Roger Waters contro il «golpe» venezuelano

Mentre in Italia tengono banco le polemiche sulla posizioni ufficiali del nostro Paese nei confronti della crisi venezuelana e sul mancato riconoscimento del leader del parlamento Juan Guaidó, che qualche settimana fa si è autoproclamato presidente al posto di Nicolas Maduro, arriva un’altra presa di posizione dura e controcorrente. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi contro le presunte ingerenze americane nel paese sudamericano da parte di leader della sinistra europea, come Jeremy Corbyn e Jean-Luc Mélenchon, l’accusa arriva ora da una vera e propria leggenda della musica rock, Roger Waters.

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) 3 febbraio 2019