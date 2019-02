Perché è un crimine che uno yacht salvi vite umane?

Uno yacht, solo perché yacht, non può salvare vite umane? La versione che Danilo Toninelli dà per spiegare il fermo a cui è sottoposta la nave Sea Watch nel porto di Catania non offre perfettamente un quadro chiaro della questione. Secondo il ministro delle Infrastrutture, infatti, che ha scritto un lungo post su Facebook, una delle irregolarità riscontrate sull’imbarcazione della ong tedesca è rappresentata dal fatto che, nella carta d’imbarco, è ancora registrata come ‘pleasure yacht‘.

Sea Watch registrata come yacht, la versione di Toninelli

«La nostra Guardia Costiera – ha detto Danilo Toninelli – ha effettuato il fermo amministrativo della SeaWatch3 per violazioni delle norme in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino. Stiamo parlando di una imbarcazione registrata come “pleasure yacht”, che non è in regola per compiere azioni di recupero dei migranti in mare. E mi pare ovvio, visto che è sostanzialmente uno yacht. In Italia questo non è permesso».

Il ministro ha anche pubblicato il documento di cui ha parlato su Facebook, mettendo in evidenza la voce contestata.

La Sea Watch risponde: «Già si sapeva, niente di nuovo»

«Lo ammettiamo: Sea Watch 3 è ANCORA registrata come yacht in quanto non è ancora una nave commerciale – ha scritto l’account Twitter della Sea Watch -. Lo sanno tutti e la nostra compagnia di bandiera ha chiarito, sei mesi fa, che questo non influisce sulla qualifica della barca come nave di salvataggio. Di’ qualcosa di nuovo!».

Infatti, non si comprende per quale motivo uno yacht non potrebbe salvare le vite in mare, quando il codice della navigazione – specialmente in presenza di sos – invita qualsiasi imbarcazione ad avvicinarsi a quelle in difficoltà e a farsi carico di eventuali problemi. Tanto più che la registrazione come yacht, in questo caso, dipende semplicemente dal fatto di voler esplicitare che la nave non ha fini commerciali (e che, pertanto, non può essere collegata alle presunte operazioni con finalità di lucro che qualcuno aveva ipotizzato).