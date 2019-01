Matteo Salvini è entrato alla Camera con il giubbotto della polizia

In Transatlantico ha indossato il giubbotto della polizia

Matteo Salvini si è presentato alla Camera per il question time

Ci aveva già provato qualche giorno fa, ma aveva avuto il buon gusto di togliersi il giaccone subito dopo aver varcato la soglia d’ingresso di Palazzo Montecitorio. Oggi, invece, Matteo Salvini ha fatto una vera e propria passerella in Transatlantico con il giubbotto della Polizia. Il ministro dell’Interno si era presentato alla Camera per il Question Time e per rispondere alle richieste dei deputati. Le polemiche si stanno concentrando, tuttavia, sulla sua apparizione.

Matteo Salvini con il giubbotto della polizia alla Camera

Matteo Salvini è solito esibire i simboli delle forze dell’ordine quando va in giro per l’Italia, sia durante i comizi, sia durante alcune visite istituzionali. La Camera, però, fino a questo momento era rimasta immune rispetto a questa pratica del ministro. Salvini è stato fotografato da alcuni deputati del Partito Democratico, che hanno formalmente protestato sui social network.

«Oggi Salvini – ha scritto l’esponente dem Enza Bruno Bossio su Twitter – in spregio a qualsiasi legge e decenza si presenta a Montecitorio con l’ennesima divisa. Gli unici a profanare il decoro istituzionale nella storia sono stati golpisti e dittatori. Il presidente Fico eviti che la Camera si trasformi in un palcoscenico»

Oggi #Salvini in spregio a qualsiasi legge e decenza si presenta a Montecitorio con l’ennesima #divisa. Gli unici a profanare il decoro istituzionale nella storia sono stati golpisti e dittatori. Il presidente #Fico eviti che la Camera si trasformi in un palcoscenico. #immunità pic.twitter.com/eDfRvENuv7 — Enza Bruno Bossio (@enzabrunobossio) 30 gennaio 2019

La deputata è intervenuta anche in aula qualche minuto fa per sottolineare questo episodio. Le critiche si stanno alzando da tutti i partiti d’opposizione. A rincarare la dose ci ha pensato anche l’altro deputato dem Luigi Marattin:

Alla Camera non possono entrare poliziotti,per rispetto della volontà popolare (le funzioni di polizia sono svolte da deputati chiamati “questori”).Oggi però,per la prima volta da decenni,una divisa alla Camera è entrata: la indossava il Ministro degli Interni. Va tutto bene, si? — Luigi Marattin (@marattin) 30 gennaio 2019

Quello di Matteo Salvini sembra proprio un gesto provocatorio nei confronti dell’istituzione parlamentare.

FOTO dall’account Twitter della deputata Enza Bruno Bossio