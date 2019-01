Pomarico, il drammatico crollo delle case nell’area della frana | VIDEO

Un dramma nascosto, nel cuore della Basilicata. Non ci sono stati feriti nel crollo delle case di Pomarico, in provincia di Matera, dove diverse famiglie erano state evacuate nei giorni scorsi a causa di una frana che ha interessato il centrale Corso Vittorio Emanuele. 300 metri di faglia che, oggi, hanno definitivamente spaccato in due il paese.

Pomarico, il crollo delle case dovuto a una frana

Nelle immagini che iniziano a circolare sui social network, in diversi gruppi che uniscono abitanti del posto, si vedono diverse abitazioni sgretolarsi come sabbia: il tutto davanti ad alcuni testimoni e ad alcuni operai che si erano occupati della messa in sicurezza dell’area. Da diversi giorni, infatti, diverse famiglie erano state allontanate dalle proprie abitazioni perché considerate pericolanti.

L’analisi dei danni a Pomarico

«Purtroppo.. è successo» – ha scritto una utente nel gruppo Facebook Pomarico promuove. Il sindaco Mancini aveva emanato una ordinanza di sgombero e aveva istituito una zona rossa per limitare i disagi della popolazione. Le case, che hanno mostrato segnali di cedimento già nei giorni scorsi, non hanno resistito ai danni idrogeologici causati dalla frana. Ora, lo stesso sindaco della cittadina di 4000 abitanti, alcuni rappresentanti della sua giunta, i vigili del fuoco sono nell’area dove nel primo pomeriggio di oggi si sono registrati i crolli. Stanno provvedendo alla registrazione dei danni causati dal crollo ad abitazioni, attività commerciali e terreni.

Alcuni cittadini, tra le lacrime, hanno voluto lasciare il loro messaggio commosso sui social network: «Un intero Paese oggi è in lacrime – si legge su Facebook -, la comunità Pomaricana sta assistendo allo sgretolarsi delle proprie radici, delle proprie origini del loro antico appartenere… Vedere questo fa male a chiunque… Anche chi non è di Pomarico di fronte a tutto ciò resta senza parole e non si sa spiegare il perché. Chiedo a chiunque leggera questo post, di firmare la petizione “Emergenza frana, Uniti per Pomarico”».

