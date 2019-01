Sono in corso i soccorsi sul ghiacciaio del Rutor, luogo in cui si è verificato l'incidente

Incidente aereo sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta. Si è trattato, secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, di uno scontro tra un elicottero e un aereo da turismo. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale ad hoc. Le prime notizie parlano di cinque morti e e due feriti stanno per essere ricoverati.

Secondo le prime ricostruzioni sono sei le persone coinvolte nello scontro tra un elicottero e un aereo da turismo, precipitato sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d’Aosta. L’elicottero sarebbe di una ditta privata, che organizza tour di eliski da Courmayeur. Sul posto sono arrivati l’elicottero della Protezione civile con i tecnici del Soccorso alpino valdostano e un medico a bordo. Attivato un secondo elicottero, anche questo con medico a bordo.

È in corso l’intervento del soccorso alpino valdostano, per accertare la presenza di morti o feriti. Sono stati individuati sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, i rottami dell’elicottero e dell’aereo da turismo precipitati dopo una collisione.

🔴 #ValledAosta, La Thuile: intervento del #SoccorsoAlpino in corso sul ghiacciaio del Rutor per incidente aereo. Si tratta di un impatto tra un elicottero e un aereo da turismo. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 gennaio 2019

Aosta, incidente aereo sul ghiacciaio Rutor

Gli elicotteri del soccorso alpino stanno portando in quota una ‘squadra taglio’ dei vigili del fuoco per operare sulle lamiere dei velivoli. Ad Aosta è stata subito attivata la procedura di maxi emergenza nei pronto soccorso ed è operativa la shock room, con equipe multidisciplinare, tre sale operatorie dedicate e sei posti in terapia intensiva postoperatoria.

Intanto, sui social network vengono diffuse anche le prime immagini del luogo dell’incidente, con i rottami dei due velivoli in evidenza sulla neve:

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell’incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 gennaio 2019

