Fedez e l’apprezzamento su Feltri : «Lui si che è davvero Libero», ma la giornata non è delle migliori

Da mercoledì 23 gennaio in edicola il nuovo numero di Vanity Fair con in copertina Fedez

L’uscita dell’intervista a Fedez su Vanity Fair ha una coincidenza curiosa. Il settimanale che ha scelto il rapper e star dei social Federico Lucia per la cover story è uscito oggi in edicola, data in cui si discute molto di copertine. Una frase in particolare pronunciata dal rapper infatti adesso rimbalza sui social: è l’apprezzamento che Fedez rivolge a Vittorio Feltri, proprio oggi che il direttore editoriale di Libero è al centro dell’ennesima polemica per un titolo, come dire, discutibile.

LEGGI ANCHE > Ristora ritira la pubblicità dalla prima pagina di Libero

Fedez ammira Feltri: «Lui si che è libero»

la frase incriminata riportata tra le pagine patinate di Vanity Fair è quale in cui il rapper Federico Lucia die che «Vittorio Feltri é forse la persona più libera del mondo». Il motivo è presto detto: «Dice qualsiasi cosa gli passi per la testa, senza preoccuparsi più di tanto delle conseguenze. Riesce ad utilizzare al meglio quel suo modo di esprimersi così politicamente scorretto, ma allo stesso tempo non viene mai crocefisso a livello mediatico». Fedez certo non immaginava che proprio Vittorio Feltri avrebbe risposto al suo complimento, o almeno non nei giorni in cui è nel mirino dell’ennesima polemica per il titolo provocatorio uscito in prima pagina oggi. «Non é che sono d’accordo con ciò che dice» chiarisce Fedez, «Però apprezzo il coraggio di andare in TV e dare del ne**o e del fr***o a chi vuole».

Feltri ricambia l’apprezzamento di Fedez su Twitter

«Fedez sogna di essere libero come me» ha twittato Vittorio Feltri nella serata di oggi, aggiungendo «ma lui lo è già. E anche di più». E poi, il tag, per essere sicuri che il rapper veda che il giornalista ha letto e apprezzato l’intervista rilasciata a Vanity Fair. Fedez per ora non ha ancora risposto, su Instagram è impegnato a “spammare” il numero di Vanity Fair e continuare l’attività promozionale del disco/tour/linea di abbigliamento Paranoia Airlines. Forse siamo di fronte alla nascita di un featuring inaspettato?

Fedez sogna di essere libero come me, ma lui già lo è. E anche di più. @Fedez — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 22, 2019

(Credits immagine di copertina: Vittorio Feltri: ANSA / ETTORE FERRARI ; Fedez: ANSA / MATTEO BAZZI)