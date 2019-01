Sapete chi ha deciso la morte di Mischa Barton a O.C.?

Vi ricordate la morte di Marissa in The O.C.? C’è sempre stato un alone di mistero dietro la scomparsa del personaggio dalla serie. John Schwartz, secondo quanto riporta Luigi Toto, aveva parlato di scelta creativa per risollevare gli ascolti, piuttosto bassi, della terza stagione.

L’attrice Mischa Barton ha sempre difeso la scelta degli autori ma solo oggi specifica come questa scelta sia stata sua.

«Sono stata messa di fronte a due possibili opzioni», ha detto l’attrice in un’intervista recente. «Ho scelto che il mio personaggio morisse», ha spiegato. Morte o la giovane Marissa a Newport. il finale che tutti conosciamo forse, a conti fatti, sembra esser stato il migliore.