Lino Banfi alla presentazione del reddito di cittadinanza: sarà nella commissione italiana per l’Unesco

«Forse mi danno una carica». Lino Banfi compare a sorpresa sul palco del ‘Nazionale Spazio Eventi’ di Roma, nel corso dell’evento di presentazione del reddito di cittadinanza a cura del Movimento 5 Stelle. La sua presenza ha disorientato un po’ tutti, ma è stato lo stesso Luigi Di Maio a chiarire le ragioni di questa ospitata.

Lino Banfi va alla presentazione del reddito di cittadinanza

«Il maestro Lino Banfi andrà a rappresentare l’Italia nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto di Lino Banfi un patrimonio dell’umanità» – ha detto Luigi Di Maio. Visibilmente commosso lo stesso attore, il nonno Libero di Un Medico in Famiglia. Il suo intervento sul palco è stato molto breve per lasciare spazio alla presentazione del reddito di cittadinanza, ma le sue parole hanno chiarito in che termini è stata accettato questo ruolo che gli è stato assegnato.

La nuova carica per Lino Banfi

«Quando mi hanno detto doi volermi investire di questo incarico, mi sono chiesto ‘che c’entro io con la cultura?’. Poi ho scoperto che questa carica è bellissima – ha detto Lino Banfi -. Le istituzioni sono fatte con persone laureate, io invece voglio portare un sorriso ovunque, anche nei posti più semplici. Il mio sogno è vedere le persone che sorridono anche quando fanno politica».

Poi, dopo l’annuncio, il palcoscenico è diventato di proprietà di Luigi Di Maio, che ha iniziato a illustrare le norme base del reddito di cittadinanza e per cercare di chiarire tutti gli aspetti della misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle.