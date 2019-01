Su Yoox andrà in vendita parte del guardaroba di Franca Sozzani

Parte del suo guardaroba verrà messo in vendita su Yoox per sostenere la «Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics» istituita dal figlio Francesco Corazzini

L’11 febbraio l’e-commerce leader nel modo della vendita della moda online Yoox metterà in vendita parte del guardaroba della leggendaria Franca Sozzani. L’iniziativa a scopo benefico promossa dal figlio Francesco Carrozzini.

Il guardaroba di Franca Sozzani in vendita sul sito Yoox a scopo benefico

A poco più di due anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 22 dicembre 2016, l’immagine di Franca Sozzani non è affatto sbiadita. Direttrice per più di 20 anni di Vogue Italia, icona dello stile e della moda, l’imprenditrice e giornalista di Mantova non ha mai messo da parte la sua anima da filantropa: fu presidente della Fondazione IEO (Istituto Europeo di Oncologia), fu anche Madrina ufficiale di ConVivio, la Mostra Mercato di beneficenza organizzata in Italia a favore di Anlaids Sezione Lombarda (Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS). A lei si deve la pubblicazione nel 2008 del Black Issue che sensibilizzò il mondo della moda internazionale e l’opinione pubblica sulla scarsità di modelle e modelli di colore nell’universo del fashion. Dopo la sua scomparsa, il figlio Francesco Gozzini ha istituito in suo onore il Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics presso il Brigham and Women’s Hospital di Harvard, con lo scopo di sostenere la ricerca della prevenzione delle malattie a partire dalle informazioni genomiche e sfruttando la medicina di precisione.

Carrozzini ha annunciato che l’11 febbraio, in occasione dell’uscita di «Chaos and Creation», la biografia di Franca Sozzani che segue e orme del film presentato a Venezia nel 2016, verranno messi in vendita sul sito Yoox parti del guardaroba personale della madre, per sostenere la fondazione che porta il suo nome. Gli appassionati di moda potranno acquistare con pochi click 397 fra abiti e capispalla e 190 accessori che rispecchiano lo stile eclettico e inconfondibile che ha caratterizzato Franca per oltre trent’anni da protagonista della moda. Per l’occasione i capi sono stati organizzati e presentati in cinque macrotemi: The Eclectic, The Black Tale, The Londoner, The Unconventional e The Dream Dimension.

(credits immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO DEGL’INNOCENTI)