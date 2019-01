I deputati M5S e il corso di recupero (di economia) per evitare le gaffe

I parlamentari M5S vengono spesso accusati di essere i meno esperti sugli argomenti che trattano e che finiscono all’ordine del giorno sull’agenda politica. Gli stessi deputati e senatori pentastellati però sembrano aver trovato qualche soluzione per evitare o ridurre il rischio di compiere delle gaffe. Come racconta oggi il quotidiano Il Giornale (articolo di Francesca Angeli) i 5 Stelle partecipano più o meno regolarmente a veri e propri corsi di recupero sui temi più caldi del dibattito politico-economico. Le lezioni si tengono nella sala Tatarella della Camera dei Deputati, con 90 posti, a cadenza periodica.

I deputati M5S e le lezioni di economia alla Camera sui temi più caldi

A quanto pare vengono invitati docenti e professionisti per corsi di aggiornamento sugli argomenti più ostici. L’ultima lezione, ad esempio, era un approfondimento sulle crisi bancarie, come quelle che hanno riguardato Mps e Carige. All’agenzia di stampa Adnkronos un parlamentare M5S in forma anonima ha spiegato che la partecipazione è volontaria, ma è gradita un’assidua frequenza. Inoltre verrebbero anche assegnati dei compiti da svolgere a casa. Insomma, quella del M5S è un’iniziativa che ricorda tanto le ripetizioni scolastiche. E che, come precisa ancora Il Giornale, si aggiunge al vademecum distribuito ai pentastellati con le tesi da sostenere sui temi di attualità per chi partecipa alle trasmissioni televisive.

(Foto di copertina da archivio Ansa: Luigi Di Maio durante un convegno presso la Sala Tatarella della Camera. Credit immagine: ANSA / CLAUDIO PERI)