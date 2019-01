Il testimone dell’incidente del principe Filippo: «Potevano esserci vittime, lui è stato coraggioso»

Roy Warne passava proprio dalla strada che portava alla tenuta reale del Sandringham, quando il principe Filippo, dopo aver toccato un’altra vettura che procedeva in direzione opposta, ha ribaltato su un fianco il suo Range Rover. Il reale è illeso, anche se in stato di shock. Mentre invece le persone che guidavano l’altra vettura hanno riportato delle piccole ferite: una 28enne che era alla guida si è tagliata, mentre la 45enne che si trovava sul lato passeggeri ha riportato la frattura di un polso.

I testimoni dell’incidente del principe Filippo

È stato proprio Roy Warne a tirare fuori dalle lamirere il principe Filippo, 97 anni, e a descrivere la dinamica dell’impatto: «Le persone sarebbero potuto rimanere uccise. L’incidente dev’essere stato davvero enorme e significativo. Tuttavia, il principe non si è scomposto. Quando è uscito dalla sua automobile non ha fatto clamore e si è avvicinato agli altri coinvolti per chiedere loro se fossero rimasti feriti. È stato molto coraggioso».

Intanto, la polizia di Norfolk ha affermato che sull’incidente verranno effettuate le indagini di routine: «Come per la procedura standard relativa alle collisioni, l’incidente sarà investigato e ogni azione appropriata presa. Tutti i coinvolti, tuttavia, non hanno superato il limite dell’alcol test, disposto come consuetudine in questi casi».

Cosa farà il principe Filippo dopo l’incidente?

Insomma, le prodezze del principe Filippo sono state riferite dai testimoni dell’accaduto. L’unico a non essersi fatto nulla, nonostante la violenza dell’impatto, è stato proprio il marito della Regina Elisabetta che, tuttavia, avrebbe tenuto un comportamento impeccabile dopo l’incidente, nonostante la sua età avanzata.

In Gran Bretagna non esiste una legge che limiti l’utilizzo dell’automobile, anche per le persone più anziane: dopo i 70 anni, in ogni caso, il rinnovo della patente deve essere effettuato ogni tre anni. Secondo fonti di Buckingham Palace, il principe Filippo non vorrebbe mai rinunciare alla possibilità di guidare automobili.