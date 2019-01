Milano, due ragazzi fumano eroina su un treno della metro | VIDEO

Due ragazzi fumano eroina a bordo di un treno della metro e nessuno se ne accorge. È la singolare scena immortalata a Milano da un passeggero e pubblicata dal Corriere della Sera. Il video è stato registrato intorno alle 20 su mezzo della linea gialla, la linea M3, che da Rogoredo conduce verso il centro della città.

Il video dei ragazzi che fumano eroina su un treno della metro a Milano

Il video caricato da Corriere Tv dura poco più di 30 secondi. I due giovani che fumano eroina sono seduti uno di fronte all’altro, vicino a una delle porte. Non si sentono persone parlare. Il treno non sembra essere molto affollato, ma i posti sono occupati e qualcuno è in piedi. Nessuno sembra accorgersi di nulla.

(Immagine di copertina da video di Corriere Tv)