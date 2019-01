Sai cosa succede quando cucini di mer…? | VIDEO

Lo spot per il lancio della nuova stagione di Masterchef sta diventando virale

Ogni volta che cucini di m… uno chef muore. Lo spiegano molto bene i The Jackal che sui social sponsorizzano la nuova stagione di Masterchef su SkyUno.

LEGGI ANCHE > Masterchef, Ivan Iurato e le minacce di morte dei vegani

I The Jackal (nello specifico Fru e Ciro) uccidono i giudici del talent culinario man mano. Ogni volta che opta per la pancetta, il parmigiano e la panna nella carbonara.

Intanto le porte della cucina più guardata d’Italia aprono domani 17 gennaio, alle 21.15 su Sky Uno. E nella squadra, come si intuisce anche nel video dei The Jackal, c’è uno novità: Giorgio Locatelli, accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. L’ottavo MasterChef italiano vincerà 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità, ormai consolidata, di pubblicare il primo libro di ricette.