Con un po’ di ironia macabra, potremmo dire che il viadotto Puleto sulla E45 si tagliava con un grissino. In effetti, non ci sono voluti esami e perizie particolari per svelarne la pericolosità. Fu un ex poliziotto in pensione, Massimo, mentre cercava funghi nei boschi al confine tra la Toscana e l’Emilia Romagna nel territorio di Valsavignone, a sgretolare con le sue stesse mani uno dei piloni del ponte, tratto fondamentale per il traffico su ruota. I suoi gesti vennero ripresi e postati su Facebook.

Viadotto Puleto, la storia prima del sequestro

Da qui è partita l’indagine, affidata al procuratore Roberto Rossi, che ha portato quest’oggi a emanare un’ordinanza di chiusura del tratto della E45, una strada maledetta, che – in seguito ai suoi tanti problemi – ha subito una serie di chiusure e limitazioni. A fimare l’ordinanza, quest’oggi, è stato il giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Ponticelli. È stato lui a dar mandato alle guardie forestali di mettere i sigilli al viadotto.

Una storia, quella del viadotto Puleto, che affonda le sue radici nel novembre del 2018. Fu proprio in quell’occasione che l’ex poliziotto in pensione evidenziò la pericolosità della struttura. Da quel momento in poi, sono state disposte delle indagini approfondite sul viadotto che oggi hanno portato alla sua chiusura per evitare una nuova sciagura simile a quella del ponte Morandi.

Non solo il viadotto Puleto, gli altri problemi della E45

Ma è tutto il tratto autostradale a essere interessato da crolli e cedimenti: qualche giorno fa, infatti, era toccato alla piazzola di Pieve Santo Stefano, poco distante dal viadotto. Quell’area di sosta era letteralmente crollata su se stessa. Del caso, ultimamente, si erano occupati diversi reportage giornalistici (l’ultimo è stato quello del Tg2) e anche un gruppo Facebook che provvedeva a denunciare i disagi sul tratto autostradale. Questo canale ha un nome emblematico: Vergogna E45.

[SCREENSHOT: Il viadotto Puleto nel servizio del Tg2]