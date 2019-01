Bocciato l’accordo sulla Brexit siglato da Theresa May con l’Unione Europea

Una grave, ma annunciata, sconfitta per Theresa May

Si riapre la partita della Brexit: l’accordo sul divorzio dall’Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni britannica con 432 no contro 202 sì. La ratifica è stata negata con uno scarto di 239 voti, molto pesante per il governo. Theresa May, già qualche settimana fa, aveva superato la sfiducia del suo partito con oltre cento conservatori ribelli che le votarono contro.

Per accelerare le operazioni di voto, sono stati ritirati tre emendamenti su quattro delle opposizioni. L’unico che è stato votato è quello proposto dal deputato Tory ‘brexiteer’ John Barron, nato per mettere i bastoni fra le ruote al backstop sull’Irlanda del Nord in caso di attivazione, ma la mozione è stata bocciata dalla Camera dei Comuni. Una nota curiosa riguarda una deputata laburista, Tulip Siddiq, che proprio oggi aveva programmato il proprio parto cesareo, ma ha rimandato il tutto per essere presente in Aula al momento della votazione.

Theresa May: «La Brexit è la volontà del popolo britannico»

Theresa May, a meno di un’ora dal voto in Aula dei Comuni aveva richiamato l’attenzione sull’eventuale, ma probabile, vittoria del no: «In caso di esito negativo, il tutto si tradurrebbe in incertezza, divisioni e nel rischi concreto di no deal o di no Brexit. Se dovesse passare la linea della bocciatura per l’intesa raggiunta con le istituzioni europee, occorre sottolineare che l’Unione Europa non prenderà in considerazione alcun accordo alternativo a quanto già siglato nelle settimane scorse. Il primo ministro del Regno Unito, ha comunque confermato che non si dimetterà anche in caso di bocciatura dell’accordo.

La posizione di Corbyn

Mentre Theresa May ribadiva come la Brexit fosse il risultato di una espressa volontà del popolo britannico, il suo grande oppositore Jeremy Corbyn, leader dei laburisti, già pensava al futuro del Paese: «Spero che stasera questa Camera boccerà l’accordo siglato con l’Europa, in modo di andare verso nuove elezioni generali per dare un nuovo governo alla Gran Bretagna». Un auspicio o una verità, anche se pare improbabile l’avvio di una nuova trattativa con la UE o di un nuovo referendum interno.

(foto di copertina: Dinendra Haria/SOPA Images via ZUMA Wire)