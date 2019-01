Game of Thrones, il finale di stagione: ecco la data e il teaser

Quest’anno l’inverno arriverà a primavera inoltrata. HBO ha diffuso il trailer di Game of Thrones 8, il finale di stagione di una delle serie televisive più amate dal pubblico di tutto il mondo. Un successo planetario che, quest’anno, chiuderà otto stagioni dall’incredibile seguito. La data per tutti gli appassionati è quella del 14 aprile 2019. Un momento che inchioderà milioni di telespettatori dell’emittente davanti ai propri televisori.

Game of Thrones 8, un fenomeno da milioni di visualizzazioni

HBO ha lanciato il trailer sui suoi canali social esattamente 90 giorni, 23 ore, 55 minuti, 27 secondi prima dell’inizio dell’ottava stagione.

90 days, 23 hours, 55 min, 27 seconds pic.twitter.com/ZxaPAmwf36 — HBO (@HBO) 14 gennaio 2019

Nelle immagini diffuse, si vedono John Snow, Sansa Stark e Arya Stark confrontarsi con il proprio passato all’interno di una caverna. Pochi secondi (il trailer dura in tutto un minuto e mezzo) per accendere la curiosità su quanto accadrà nell’ultima stagione, quella della resa dei conti definitiva con gli estranei, quella che dovrebbe – almeno in teoria – mettere la parola fine a una guerra secolare, con il più grande combattimento mai visto.

Le curiosità su Game of Thrones 8: cosa sappiamo già

Il regista David Nutter aveva utilizzato il social network Reddit, molto popolare negli Stati Uniti, per dare qualche indicazione in anteprima sulla prima puntata, una sorta di prologo utile a risolvere tutti i dubbi su alcuni punti chiave della serie che sono stati alimentati nel corso degli anni e che hanno stimolato la fantasia degli addicted.

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre HBO aveva diffuso pochissime immagini della serie tv, in una sorta di spot pubblicitario per presentare gli appuntamenti televisivi e cinematografici dell’anno. In questa brevissima sequenza si mostrava l’incontro tra Sansa Stark e la regina dei draghi Daenerys Targaryen. Era bastato un loro sguardo per far partire una serie di teorie tra gli appassionati. Chissà come avranno preso, invece, l’incontro tra i tre figli di Ned Stark (John Snow è il suo figlio adottivo) e le statue nella caverna con tanto di colpo di scena finale. I tre sono costretti a estrarre la spada per un rumore che sentono alle loro spalle. Poi, le immagini si interrompono. E resta solo la suspence.