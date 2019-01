Icardi contro Gazzetta: «Perché scrive cag**e?»

Maretta in casa Inter sul rinnovo di Mauro Icardi, ma è vera e propria bufera tra il calciatore e la stampa italiana. L’attaccante nerazzurro si è scagliato contro la Gazzetta dello Sport, contestando la sua ricostruzione in merito ai rapporti tra l’Inter e la sua manager (e compagna) Wanda Nara. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, la società avrebbe chiesto al calciatore di induviduare un altro nome che lo rappresentasse per trattare il suo rinnovo contrattuale.

Icardi contro Gazzetta su Instagram

Sull’edizione cartacea di oggi, infatti, venivano evidenziati due passaggi fondamentali: «Il club chiederà al capitano di trattare il suo rinnovo con un altro rappresentante» e il vatto che venga «sopportato a fatica il doppio ruolo, oltre ad alcuni video osé, della moglie». Wanda Nara, oltre a essere l’agente del calciatore, è anche opinionista televisiva nel programma Mediaset Tiki Taka.

Wanda Nara, di recente, aveva fatto sapere che il rinnovo contrattuale tra Icardi e l’Inter è molto lontano e che le trattative non stanno avendo l’esito sperato. Mauro Icardi, tuttavia, non ci sta e attacca via Instagram stories la Gazzetta dello Sport: «Da dove vengono queste frasi?? Ma è possibile che un giornale come la Gazzetta scrive queste cagate?». In un messaggio successivo, poi, Icardi specifica: «Inoltre, ci tengo a precisare che sono molto, ma molto felice del lavoro che abbiamo svolto insieme finora. Per questo, sarà sempre Wanda Nara a curare i miei interessi fino a fine carriera».

Un attacco frontale al quotidiano sportivo e, allo stesso tempo, una frecciatina rivolta alla società. Per mettere in chiaro che, a sedersi al tavolo del rinnovo, ci sarà sempre e comunque Wanda Nara.