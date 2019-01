C’è un #Timdown che ha bloccato le connessioni a internet in tutta Italia

Tantissimi clienti Tim stanno avendo in queste ore seri problemi con il proprio telefono. Su Twitter, all’hashtag #TimDown, stanno arrivando diverse richieste di aiuto all’azienda perché molte persone si trovano a non poter utilizzare la loro connessione a internet per un malfunzionamento le cui cause non sono ancora note. Da Nord a Sud, isole comprese, anche se in Sardegna le segnalazioni sono molto più ridotte.

I problemi di connessione alla rete non sono solamente per gli smartphone. Le segnalazioni dei clienti, infatti, parlano anche di disservizi per quel che riguarda la loro linea fissa casalinga. Il #TimDown è iniziato nella tarda serata di ieri, ma il tutto sembrava essere circoscritto a una lentezza della rete che, comunque, non impediva la connessione a internet. Questa mattina, però, la situazione si è aggravata coinvolgendo tutta Italia e paralizzando le connessioni alla rete dei clienti Tim.

C’è un Tim Down che sta bloccando internet in tutta Italia

Come mostra la mappa prodotta dal sito downdetector, che si aggiorna in tempo reale in base al funzionamento delle reti telefoniche – nel caso specifico della Tim -, le zone più colpite sono quelle del Nord e del Centro Italia con gravi carenze anche al Sud, con il picco del disservizio che è stato riscontrato nelle città di Catania, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Torino e Milano.

L’azienda prova a correre ai ripari

Tim sta provando a venire a capo di questa situazione e a risolvere il problema sulla sua rete internet, che ha coinvolto sia i telefoni cellulari che le reti fisse, anche quelle con la Fibra. L’azienda, rispondendo ai vari reclami degli utenti sui social, ha chiesto scusa per il disservizio, spiegando come «i tecnici stanno lavorando con solerzia. La linea verrà ripristinata quanto prima», anche se «al momento non abbiamo evidenza sui tempi di risoluzione».

(foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO)