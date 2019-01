Zingaretti nomina Ricciardi consigliere per la ricerca e il M5S Barillari attacca: «Vergogna»

Walter Ricciardi è l'ex presidente dell'Istituto Superiore della Sanità dimessosi in polemica con il governo

«Sono onorato che un grande medico e protagonista della scienza italiana metta a disposizione a titolo gratuito la propria esperienza e competenza per la nostra comunità». Con queste parole, il presidente della Regione Lazio nonché candidato alle prossime primarie del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha accolto Walter Ricciardi.

Zingaretti nomina Ricciardi come consigliere per la ricerca

Per l’ex presidente dell’Istituto Superore di sanità, dimessosi qualche mese prima della scadenza della carica in polemica con il governo e, in particolare, con il ministero della Sanità retto dall’esponente del M5S Giulia Grillo, si prospetta l’incarico di consigliere alla ricerca e all’innovazione della Regione Lazio.

Tuttavia, la nomina non è piaciuta a Davide Barillari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha voluto rispondere a Nicola Zingaretti su Twitter, con un «vergogna» scritto in maiuscolo. Su Facebook, poi, l’esponente pentastellato ci è andato giù duro, definendo lo stesso Walter Ricciardi «incompetente» e «lobbista»: «Non bastano i suoi strumentali allarmi mediatici su inesistenti epidemie, i suoi numerosi ed eclatanti conflitti di interesse con le case farmaceutiche – ha affermato lo stesso Barillari -, i danni che ha fatto alla sanità nei 4 anni che ha guidato l’ISS, i tanti servizi delle Iene che smascherano i suoi interessi “poco pubblici e molto privati”».

La protesta di Davide Barillari sulla decisione di Zingaretti

Non solo: Barillari sostiene che la regione Lazio abbia «assunto» Walter Ricciardi. Tuttavia, in base a quanto dichiarato esplicitamente da Nicola Zingaretti, la consulenza che l’ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità fornirà alla regione sarà completamente gratuita.