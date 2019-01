Hanno provato a screditare la più giovane deputata Usa pubblicando un video in cui balla

Alexandria Ocasio-Cortez è la più giovane deputata eletta al Congresso degli Stati Uniti. Con i suoi 29 anni è risucita a stabilire un record, vincendo le elezioni di mid-term nel suo distretto, il Quattordicesimo di New York, sconfiggendo il repubblicano Anthony Pappas. Anche se la sua più grande vittoria è stato il fatto di aver prevalso su Joseph Crowley, il candidato democratico scelto dall’establishment, una delle figure più rilevanti a livello nazionale nel partito.

Il suo successo, evidentemente, avrà destato invidie da più parti. Pertanto, negli Stati Uniti – da qualche tempo – è partita una vera e propria gara per screditarla. L’ultimo tentativo, decisamente grossolano e che ha sortito semmai l’effetto opposto, è stato quello di pubblicare via internet – attraverso una fonte anonima – un video in cui la neodeputata balla insieme ai suoi vecchi compagni di scuola.

Immagini che risalgono a qualche anno fa, ma che non hanno nulla di scandaloso, anzi.

So let me get this straight. In America, right-wingers are trying to discredit and embarrass a Democrat congresswoman for dancing in a college video, but the President caught on film saying he grabs women by the pussy is fine? pic.twitter.com/3ER00uR2H2

— Nooruddean (@BeardedGenius) 4 gennaio 2019