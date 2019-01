Bird Box è il film originale più visto di sempre di Netflix, e anche il più pericoloso

Bird Box potrà non aver convinto all’unanimità la critica, ma si porta a casa un record: è il film originale più visto di sempre su Netflix. L’horror fantascientifico diretto dalla danese Susanne Bier, adattamento del libro «La morte avrà i tuoi occhi»di Josh Malerman, è stato visto più di 45 milioni di volte. Un risultato che è stato diffuso su twitter direttamente dall’azienda, che solitamente non comunica i dati di visualizzazione, ma che stavolta ha fatto, giustamente, un’eccezione.

Il film è disponibile su Netflix dal 21 dicembre. Al centro della storia una bravissima Sandra Bullock nel ruolo di Maloire, che deve affrontare un futuro fantascientifico dove forze misteriose cercano di sterminare l’umanità provocando visioni terrificanti, che inducono gli umani ad impazzire e suicidarsi. Gli umani allora cercano di sopravvivere bendandosi, e cercando di compiere le normali attività quotidiane senza contatto visivo. Lo stesso fa Maloire, che benda anche i suoi due figli, per poi intraprendere un viaggio verso la salvezza lungo un fiume.

Milioni di spettatori, milioni di problemi. La critica ha applaudito la performance dell’attrice, meno la trama e la regia. Gli utenti si sono divisi in maniera quasi uguale, ma il film è sullo bocca di tutti. Purtroppo, anche con conseguenze preoccupanti. Come spesso accade con i ragazzi più giovani, è partito il senso di emulazione: online l’hashtag #BirdBoxChallenge ha raccolto migliaia di foto e video in cui dei giovani compiono imprese pericolose da bendati. C’è chi si arrampica sulle scale e persino chi guida scooter e automobili. Una deviazione preoccupante, tanto che Netflix ha deciso di intercettare questi ragazzi proprio sui social network, pubblicando un tweet in cui si legge: «È incredibile che ci sia bisogno di scriverlo, ma non rischiate di farvi male con questa Bird Box Challenge. Non sappiamo come tutto questo sia iniziato, siamo entusiasti dell’apprezzamento dimostrato, ma abbiamo un solo desiderio per il 2019: che nessuno finisca in ospedale per un meme».

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

