Palazzo Chigi (ovvero Conte) blinda Salvini: «Sindaci è inaccettabile non rispettare la legge»

«Sono inaccettabili le posizioni degli Amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato. Il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai Sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalità delle leggi: disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità». A sottolinearlo fonti di Palazzo Chigi.

In questo modo il premier Giuseppe Conte, o chi per lui, riporta all’ordine i sindaci ribelli che hanno espresso le loro contrarietà al decreto sicurezza. E le acque si agitano. Perché qualche minuto fa Salvini, su Facebook, ha postato: “Amici dei clandestini, traditori degli italiani!”.

Un attacco frontale, mentre la diplomazia governativa lavora di filo. In primis con l’Anci, con cui si sta concretizzando un incontro. “Un incontro con il governo per discutere delle ricadute della legge Salvini sui territori che noi sindaci amministriamo è quello che chiedevamo dal principio. Siamo contenti che da Palazzo Chigi ci si pronunci a favore di questa soluzione”, ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro. “Ai colleghi sindaci che mi chiedono di convocare gli organismi dell’associazione per un confronto, ricordo che la discussione intorno a quella legge è stata già, nelle ultime occasioni, collegiale. E la posizione dell’Anci, emersa durante i lavori della commissione immigrazione, che come tutte le altre commissioni ha composizione trasversale, è stata poi discussa dagli organismi sia durante i lavori del comitato direttivo del 19 settembre, sia durante quelli del direttivo del 15 novembre 2018”, aggiunge Decaro. “Tuttavia non voglio alimentare alcuna polemica, soprattutto su temi delicati che riguardano le nostre comunità. E dunque farò convocare al più presto una nuova riunione del comitato direttivo per discuterne in modo franco e aperto, come nostro solito, di questo tema come delle criticità della legge di bilancio”, conclude.

(foto ANSA/GIUSEPPE LAMI)