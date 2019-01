Galeazzi e la sfida al Parkinson: «Mi restano gli ultimi 500 metri della mia vita»

In sedia a rotelle, visibilmente provato. Giampiero Galeazzi ha il morbo di Parkinson. La sua intervista a Domenica In, con l’amica e collega di una vita Mara Venier ha commosso tutti. La voce di Galeazzi ha sempre accompagnato le domeniche sportive degli italiani, sin dai primi tempi dello sport in tv. «Mi mancano da attraversare – ha detto il telecronista con una metafora tratta dal suo sport preferito, di cui è stato anche interprete, ovvero il canottaggio – gli ultimi 500 metri della mia vita».

LEGGI ANCHE > Franco Battiato è tornato sui social

Giampiero Galeazzi malattia: la rivelazione sul Parkinson

Le sue parole hanno toccato nel profondo del cuore tutti i presenti in studio, ma anche Mara Venier che gli aveva dato in passato il soprannome di ‘Bisteccone‘ e che anche in questa circostanza lo ha accolto calorosamente in studio con questo appellativo. Mara Venier ha teneramente rimproverato Galeazzi, quando ha affermato che gli mancano gli ultimi 500 metri della sua vita: «Molti di più Giampiero, molti di più», prima di stringerlo in un abbraccio in cui ha racchiuso, simbolicamente, tutti gli italiani che hanno sognato con le sue telecronache e hanno vissuto le imprese sportive degli atleti italiani.

Giampiero Galeazzi ha 72 anni, mentre il morbo di Parkinson lo ha colpito proprio negli ultimi anni della sua vita. Canottiere nel giro della nazionale, Galeazzi è stato assunto in Rai come telecronista e opinionista sportivo. Tutti ricordano la sua voce nella medaglia d’oro alle olimpiadi di Seoul dei fratelli Abbagnale nel canottaggio, oppure il gavettone subito nello spogliatoio del Napoli di Diego Armando Maradona, nel giorno del suo primo scudetto. Galeazzi è stato inviato della Domenica Sportiva e di Novantesimo minuto, ma è stato anche in grado di commentare, da inviato, lo storico incontro tra Gorbaciov e Reagan in Islanda, ai tempi del disgelo dopo la guerra fredda.

Giampiero Galeazzi malattia, la sua storia ha colpito l’Italia

Non è stato soltanto un uomo di sport, ma anche di spettacolo grazie proprio a Mara Venier e a Pippo Baudo che lo volle al suo fianco in una edizione del Festival di Sanremo. Giampiero Galeazzi ora mostra il suo volto umano di malato di Parkinson. Il suo viso e i suoi modi gentili continuano a colpire le emozioni degli italiani.

[FOTO: Giampiero Galeazzi durante la puntata di Domenica In del 30 dicembre 2018 – screenshot Rai]