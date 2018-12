Il M5S ha espulso due senatori (De Falco e De Bonis) e due eurodeputati (Moi e Valli)

Il Movimento 5 Stelle ha espulso due senatori e due europarlamentari. Ad annunciarlo è stato il Blog delle Stelle, sito di riferimento del partito guidato da Luigi Di Maio. La decisione è stata assunta dal Collegio dei Probiviri per violazioni a statuto o codice etico. Non hanno parte più del M5S i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e gli europarlamentari Giulia Moi e Marco Valli. Per un altro senatore, Lello Ciampolillo, c’è stato solo un richiamo.

M5S, espulsi due senatori e due europarlamentari

Gli iscritti al M5S possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari per il venir meno dei requisiti di iscrizione e per la violazione dei doveri stabiliti dallo Statuto e dal Codice Etico. E le sanzioni disciplinari applicabili sono tre: il richiamo, la sospensione, l’espulsione.

Il Blog delle Stelle ha comunicato che «a fronte di comportamenti contrari alle norme dello Statuto e del Codice Etico, accettato e condiviso da eletti ed iscritti» il Collegio dei Probiviri ha deciso l’espulsione di Gregorio De Falco per «reiterate violazioni art. 11 Statuto; art. 3 Cod. Etico», di Saverio De Bonis per «violazione art. 11 Statuto; art. 6 c. 4, Cod. Etico», di Giulia Moi per «violazione art. 11, lettera m, Statuto; art. 3 Cod. Etico», di Marco Valli «violazione art. 11, lettera m, Statuto».

Per c’è stato il richiamo su una «violazione art. 11 Statuto; art. 3 Cod. Etico».

Inoltre nei confronti di Matteo Mantero e di Virginia La Mura i procedimenti disciplinari sono stati archiviati. Nei confronti di Elena Fattori e Paola Nugnes i procedimenti disciplinari sono ancora pendenti. Le motivazioni dei singoli provvedimenti disciplinari sono state inviate ai diretti interessati. Le decisioni assunte «sono atte a tutelare la comunità del Movimento 5 stelle, che si riconosce nei suoi valori e nel rispetto delle regole».

(Foto di copertina da archivio Ansa: il senatore Gregorio De Falco durante la sua dichiarazione di voto per la fiducia al Senato sul decreto sicurezza, 7 novembre 2018. Credit immagine: ANSA / RICCARDO ANTIMIANI)