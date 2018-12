La foto ritoccata con Giuseppe Conte che suona la chitarra con il barrè

Le fake news non vanno mai in vacanza. Anzi: approfittano dei periodi in cui abbassiamo la guardia per insinuarsi nelle piaghe della nostra mente e farci credere cose che non esistono. Ad esempio: Giuseppe Conte sa impugnare perfettamente la chitarra. Se avete visto una foto in cui metteva la mano sinistra prima del barrè (operazione inutile), sappiate che è stata ritoccata ad arte.

Giuseppe Conte barrè, la vera foto

La foto originale, infatti, è questa pubblicata sul profilo Instagram del presidente del Consiglio:

Giuseppe Conte barrè, il contenuto virale su Twitter

Giuseppe Conte, nella giornata di ieri, ha fatto visita ai bambini nell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e si è intrattenuto per qualche minuto con loro, abbracciandoli e suonando la chitarra. Proprio la chitarra in questione è diventata un oggetto di discussione sui social network. Su Twitter, infatti, circolava la versione modificata con il barrè.

Addirittura, il falso barrè era diventato, in alcuni casi, una vera e propria metafora del governo. Su Twitter, un contenuto molto popolare esprimeva questo concetto: «Fare finta di suonare la chitarra equivale a fare finta di essere il Presidente del consiglio. Non ho mai visto nessuno al mondo, riuscire a emettere un accordo con la mano sinistra avanti al barrè. Falso come tutto il governo». Invece, bastava andare all’origine della foto per accorgersi che era tutta una fake news. Qualche accordo sulla chitarra, a quanto pare, Giuseppe Conte lo sa mettere.

(Foto da account Instagram ufficiale di Giuseppe Conte)