Tsunami in Indonesia, l'ondata ha fatto strage tra gli impiegati di una compagnia statale riuniti per celebrare la fine dell'anno

Una devastante onda di tsunami ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia. Lo tsunami, che secondo le prime informazioni non sarebbe stato generato da un evento sismico ma dalla forte attività del vulcano Krakatoa, ha fatto strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell’anno. Le immagini che circolano sul web mostrano l’onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l’evento. Il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri quattro componenti del gruppo risultano tra gli oltre 80 dispersi nella tragedia.

Tsunami in Indonesia: una strage a un concerto rock

All’evento partecipavano almeno 260 persone. Il bilancio delle vittime dello tsunami, inizialmente con poche decine di morti accertati, è rapidamente salito nelle ore successive (222 decessi e 28 dispersi alle ore 12 italiane).

L’ondata ha interessato le spiagge attorno a Sunda Strait, stretto di mare che separa le isole di Giava e Sumatra.

«L’acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare», ha affermato la band colpita, in un comunicato citato da Cnn Indonesia. «Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi». Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate decine di ambulanze.

Il video

Ecco da Twitter un video della tragedia al concerto della band rock, con l’onda enorme che travolge il palco.

Video shows a tsunami (possibly caused by the volcanic eruption of Mount Anak-Krakatau, strikes Anyer Beach) crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing. pic.twitter.com/UILwD1Krth — Lorraine Lopezs (@LorraineLopezs) 23 dicembre 2018

Sui social network anche le immagini dell’eruzione del vulcano che ha causato lo tsunami.

VIDEO of the volcanic eruption that caused a tsunami to come ashore in Indonesia pic.twitter.com/OtU7jofd5m — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 23 dicembre 2018

(Ultimo aggiornamento alle 13.00 del 23 dicembre. Immagine di copertina: screenshot da video via Twitter)