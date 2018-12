Samsung e Juventus: ecco lo smartphone bianconero

Il colosso della telefonia Samsung entra in partnership con la squadra di calcio torinese Juventus per creare lo smartphone perfetto per il tifoso bianconero: da oggi è disponibile il nuovissimo Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition.

Samsung e Juventus, le feature esclusive per il tifoso bianconero

Un vero tifoso ha imparato a non lasciare mai il proprio smartphone. App dei Giorn ali e siti di sport, controllo ossessivo degli hashtag per il calciomercato e alert per i risultati delle partite. Guardare le partite sul proprio cellulare è sempre più facile, complici anche schermi sempre più grandi ed alta definizione. In un panorama già cosi composito di opzioni per il tifoso doc, Samsung ha deciso di entrare in partnership con Juventus per creare un modello in esclusiva per i tifosi bianconeri, puntando sulla personalizzazione. Loghi animati all’accensione e allo spegnimento, l’inno ufficiale della squadra da usare come suoneria ed una serie di «applicazioni preinstallate, tra cui tra cui Juventus VR e Juventus TV, disponibile con un anno di abbonamento compreso». Non solo: altri contenuti speciali saranno disponibili in esclusiva con sull’applicazione Black&White Specials, e includono Wallpaper, suonerie personalizzate con i cori dei tifosi, video library con i migliori contenuti sulla squadra.

Samsung Galaxy A7 Juventus Special Edition, le caratteristiche

Lo smartphone Samsung però non brilla solo per le feature esclusive, ma anche per le qualità tecniche che contraddistinguono l’azienda. La tripla fotocamera posteriore sfrutta l’obiettivo grandangolare, in modo da riprodurre lo stesso angolo visivo dell’occhio umano, mentre la fotocamera intelligente riconosce in automatico la scena inquadrata, regolandone colore, contrasto e luminosità per ottimizzare istantaneamente la qualità dell’immagine. Il nuovo modello Samsung è realizzato con un design in vetro di alta qualità che include il sensore di impronte digitali laterale e morbide curve che esaltano le linee dell’Infinity Display realizzato con la tecnologia Super AMOLED da 6.0’’FHD+ . Loa fruizione dei contenuti risulta quindi estremamente immersiva dal punto di vista visivo ma anche sonoro, grazie alla tecnologia audio Dolby Atmos, che restituisce effetti audio tridimensionali e avvolgenti.

