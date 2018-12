È morto Andrea Pinketts: eclettico scrittore, dai libri noir a Mistero

Si è spento oggi, 20 dicembre, a Milano lo scrittore e autore televisivo Andrea Pinketts. Aveva 57 anni. Era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo ed è morto presso l’Ospedale Niguarda del capoluogo meneghino. Da tempo era malato di tumore e le sue condizioni, a quanto pare, si sono aggravate nelle ultime settimane.

Andrea Pinketts è morto

Andrea G. Pinketts aveva condizionato il mondo della cultura e dello spettacolo dagli anni Ottanta in poi. Autore di romanzi noir e di inchieste e reportage per alcuni dei più importanti quotidiani e riviste italiane (tra cui Panorama), Andrea Pinketts aveva legato gran parte della sua carriera anche alla televisione e alla realizzazione di programmi.

Chi era Andrea Pinketts: storia di una carriera da eclettico

Anche da questo punto di vista, la sua carriera è stata molto variegata: dall’incursione nel format La Pupa e il Secchione, in sostituzione di Vittorio Sgarbi (estromesso dalla trasmissione per il suo litigio feroce con Alessandra Mussolini), per arrivare a Mistero, il programma che andava a indagare su aspetti oscuri della storia della conoscenza umana. In quest’ultima trasmissione ha rivestito il ruolo di inviato per ben due edizioni.

Nel 1987 e nel 2006 ha anche ricoperto il ruolo di attore: nel primo caso in un film di Carlo Vanzina, nel secondo caso in un cortometraggio in cui interpretava se stesso, in lite con un suo personaggio. La più proficua collaborazione con una rivista è stata portata avanti con Playboy. La sua bibliografia è composta da oltre 23 titoli, molti dei quali pubblicati con la casa editrice Mondadori.

(foto di copertina da Facebook)