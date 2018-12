Jeremy Corbyn ha dato dello stupido a qualcuno, ma non si capisce a chi

Durante il question time sul «White Papers», ovvero l’insieme di regole che gestirà i flussi migratori dei lavoratori in entrata nel Regno Unito nel post Brexit, Jeremy Corbyn è stato immortalato mentre mormorava «Stupid Woman», stupida donna, subito dopo l’acceso intervento di Theresa May. Accusato di misoginia, è arrivata la smentita dal portavoce dei Labour, sostenendo di aver detto «stupid people», gente stupida, riferendosi all’intero partito.

Labour leader Jeremy Corbyn accused of 'stupid woman' jibe towards Theresa May during #PMQs

Twitter è invaso dalle speculazioni su chi sia il soggetto dello «stupid» mormorato da Jeremy Corbyn durante la discussione in atto alla Camera dei Comuni. Il giornalista della BBC Radio Tim Johns ha twittato di aver mostrato il video a Evelyn Glennie, percussionista e compositrice scozzese ospite della trasmissione nelle stesse ore del question time. «È sorda e può leggere le labbra» scrive il giornalista spiegando che Glennie «non era a conoscenza della storia e la sua interpretazione di ciò che ha detto era “donna stupida”. Dice che è molto sicura».

I just showed Evelyn Glennie, the famous percussionist, the footage of Jeremy Corbyn in the Commons. She's deaf and can lip read. She wasn't aware of the story and her interpretation of what he said was "stupid woman". She says she's very certain. @theJeremyVine @BBCPolitics

Il microfono di Corbyn era spento, ma immediatamente sono state richieste a gran voce le scuse ufficiali da parte del leader dell’opposizione. In particolare, Sir Patrick McLoughlin, l’ex ministro del governo conservatore, ha chiesto a Corbyn di scusarsi pubblicamente con Theresa May, mentre molti deputati Tory hanno gridato «disgraceful», vergognoso. Durante il suo intervento, anche il deputato conservatore James Cleverly ha detto «l’ho visto, l’ho visto mentre lo diceva». Sollecitato dai deputati presenti a intervenire, lo speaker della camera John Bercow ha detto di non aver visto Corbyn mormorare, e che quindi non si può pronunciare in merito a qualcosa che né lui né il suo assistente hanno visto con i propri occhi. Ha però ricordato che «incombe a tutti i parlamentari di seguire le cortesie di questo Parlamento. Se un MP non ha fatto ciò, dovrebbe scusarsi».

"I saw it sir, I saw him say it" – Conservative MP @JamesCleverly says he witnessed @jeremycorbyn calling @theresa_may a "stupid woman".

Speaker John Bercow says he "cannot be expected immediately to pronounce guilt or innocence"

🔴 Get live updates https://t.co/nRyRMjGijD pic.twitter.com/hVA89v2e5l

