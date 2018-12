Milano, la città in cui si vive meglio in Italia e dove abitano più stranieri

La classifica sulle città più vivibili in Italia ha visto Milano in prima posizione

Milano è la città più vivibile d’Italia. Il risultato della 29esima edizione della Qualità della vita, promossa e proposta da Il Sole 24 Ore, ha suscitato grande gioia nei meneghini che hanno rivendicato come il capoluogo lombardo sia in continua rampa di lancio per quel che riguarda tutti i servizi a misura di cittadino. Un risultato che mette in luce anche un dato spesso sottovalutato – o sottaciuto, dipende dalle interpretazioni che si vogliono dare – che si inserisce nel tessuto sociale della città: Milano è il comune con la più alta percentuale di stranieri in Italia.

A parlare sono i numeri. Roma, infatti, è la città che ne ospita di più a livello numerico (556794, secondo i dati forniti dall’Istat), mentre tra i residenti di Milano ce ne sono «solamente» 459109. Ma il dato si capovolge, ovviamente, considerando l’incidenza dei cittadini stranieri rispetto al numero totale dei residenti nei due comuni. Roma, si sa, è più grande di Milano e anche il numero di residenti è molto diverso. Ma, parlando di percentuali, il discorso è ben diverso, come scrive anche Selvaggia Lucarelli su Twitter.

Milano è la città con la più alta percentuale di residenti stranieri in Italia. Milano è la città che nei momenti più critici (il flusso dei siriani) ha accolto più di tutte in Italia. E anche nei momenti meno critici. Milano è la città in cui si vive meglio in Italia. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 18 dicembre 2018

Milano il comune con la più alta percentuale di stranieri

Milano, con il suo 14,1% di cittadini stranieri residenti, è infatti il comune italiano con il più alto dato di incidenza percentuale. I dati Istat fanno la fotografia di questa situazione, evidenziando come quasi 490mila cittadini siano di origine straniera sugli oltre 2 milioni e 200mila che abitano nel capoluogo della Lombardia e nell’hinterland milanese.

Roma, al 21esimo posto della classifica sulla qualità, ne ospita il 12,7%

Un dato inferiore rispetto a quello che si evidenzia nella capitale – al 21esimo posto della classifica sulle città più vivibili d’Italia – dove l’incidenza di cittadini stranieri si attesta attorno al 12,7%. Insomma, al netto della legalità sparsa nei vari comuni italiani, i numeri regalano una realtà ben diversa dai proclami social che vengono fatti quotidianamente. Anche con la presenza degli stranieri, quindi, si può vivere bene. In alcuni casi, anche meglio.