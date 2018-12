Wanda Nara svela l’incubo di ogni interista: «Icardi vicino alla Juve»

Una prospettiva terrificante, che avrebbe probabilmente ammazzato il campionato ancor di più di come è stato ammazzato dall’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Wanda Nara – che conduce Tiki Taka insieme a Pier Luigi Pardo – ha svelato quello che sarebbe stato l’incubo di ogni tifoso nerazzurro: Icardi alla Juve in estate, insieme al fenomeno portoghese.

Icardi alla Juve, il sogno proibito dell’estate bianconera

La trattativa c’è stata secondo la compagna dell’attaccante dell’Inter, che è anche la sua agente e che – in queste ultime ore – sta studiando il contratto sottoposto dalla Nike al suo assistito. Ma in estate, Mauro Icardi è stato in odore di Juventus. Il tutto, poi, non si sarebbe concretizzato per una precisa volontà da parte del calciatore, capitano nerazzurro, non intenzionato a consumare quello che sarebbe stato visto come un vero e proprio tradimento imperdonabile.

Nessuna novità sul rinnovo di Icardi con l’Inter

Wanda Nara, in ogni caso, non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter. In queste ore, i giornali sportivi avevano dato per scontata la trattativa per il rinnovo contrattuale dell’attaccante con i nerazzurri. A smentire questa voce è stata la stessa moglie-agente che a Tiki-Taka ha detto: «Rinnovo vicino? L’offerta dell’Inter non esiste. Mi devo sedere e parlare e ancora non l’ho fatto. L’Inter lo voleva mandare alla Juventus, è stato sempre Mauro a dire di no e a voler rimanere all’Inter».

Stoccata alla dirigenza nerazzurra: la mossa di Wanda Nara sembra essere fatta ad hoc per mettere pressione alla società e per scaricare eventuali responsabilità di un addio dell’attaccante. Che, a questo punto, già una volta ha respinto al mittente le avances della Vecchia Signora. «Noi vogliamo rimanere – ha detto Wanda Nara -. Mi viene da ridere quando sento dire che non ha mercato. Non è una questione di soldi. Ma pensiamo a quanto prende Higuain. Non credo che l’Inter non possa permettersi il rinnovo». Il riferimento al Pipita è molto preciso: l’attaccante del Milan guadagna quasi nove milioni a stagione, il doppio di quelli percepiti da Icardi. Se rinnovo sarà, insomma, non avverrà a portafoglio leggero per le casse dell’Inter.

