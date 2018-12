Asia Argento offre soldi e sesso a Salmo, ma è tutta scena |VIDEO

Durante il concerto di Salmo a Roma domenica 16 dicembre, sul palco è apparsa una ragazza fasciata in un abito di lattex argentato con una valigetta piena di soldi. La ragazza in questione è Asia Argento che, con termini provocatori, ha inscenato un siparietto con il rapper.

LEGGI ANCHE > Salmo conquista Netflix dopo aver sbancato su PornHub

Asia Argento e Salmo: galeotta fu la canzone

Tutto nasce da una frase nella canzone di Salmo “PXM”,che starebbe per «prega per me»dove il rapper si rivolge proprio all’attrice: «Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro / perché manco se mi paga glielo ficco dentro». Si tratta di un “dissing”, ovvero una sorta di disprezzo a colpi di rime molto popolare nel mondo hiphop. Asia aveva già risposto su Instagram, lasciando un commento-proposta: « Ma se rilancio con 20k, me lo dai? Pensaci ti aspetto». Evidentemente, Salmo deve avergli risposto affermativamente. Chissà che non diventino i nuovi ferrigne: anche la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez era nata proprio da un verso di lui a cui lei aveva risposto con ironia.

Asia Argento e Salmo insieme sul palco, l’entusiasmo dei fan

E proprio mentre Salmo cantava PXM, sul palco del palazzetto dello sport è salita Asia Argento, bella e provocatoria. Avvolta in un abito molto attillato, ha consegnato al rapper una valigetta, di quelle che si vedono nei film per trasportare i soldi. «Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste?» ha detto al pubblico, che l’ha applaudita divertito. La scena è stata immortalata, ovviamente, sui social, dove i video del siparietto sono diventati virali. Salmo dal palco controlla che la valigetta non sia vuota, «Ci stanno davvero raga», e accetta la proposta. A braccetto con Asia, lascia il palco. Sipario.

(Credits video: Instagram stories @asiaargento ; credits foto copertina instgram @asiaargento @lebonwski)