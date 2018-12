Zurigo, pullman Flixbus partito da Genova finisce fuori strada: un morto e 44 feriti

Una donna è morta in seguito allo schianto di un pullman FlixBus contro un muro a Zurigo. Dalle prime ricostruzioni emerge che il conducente intorno alle 4.15 della notte avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dello strato di ghiaccio presente sul manto stradale dopo le nevicate dei giorni scorsi. La dinamica resta tuttavia da accertare, ma il decesso della donna è stato confermato, così come il ferimento di altre 44 persone, compresi gli autisti.

LEGGI ANCHE > Si capovolge un Flixbus in Germania: 16 feriti

Zurigo pullman Flixbus sbanda per la neve

L’autobus era partito da Genova ed era diretto a Düsseldorf. Stava percorrendo un tratto dell’autostrada A3 Svizzera quando il conducente, per motivi ancora da confermare, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiattare contro un muro. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Secondo la polizia locale sono rimasti feriti 44 passeggeri, di cui 3 in maniera grave: si tratta dei due autisti e di una donna russa, come confermato dall’Ambasciata Russa in Svizzera. Stando alle fonti del Corriere della Sera tra i passeggeri risulterebbero anche anche 13 italiani. È stata confermata la morte di una donna, di cui ancora non è stata rivelata l’identità.

Incidente a Zurigo, Flibxbus: «Solidarietà alle vittime»

Il pullman coinvolto nell’incidente operava per conto di FlixBus La compagnia di trasporti tedesca ha rilasciato una dichiarazione ripresa dalle emittenti locali, in cui si legge che «FlixBus desidera estendere la sua solidarietà a tutti i passeggeri e conducenti coinvolti e alle loro famiglie e amici». La compagnia riporta che a bordo del pullman c’erano 45 passeggeri e due autisti, ma la polizia cantonale zurighese ha dichiarato che a bordo c’erano 49 persone. La nota di FlixBus continua confermando il decesso: «Sfortunatamente, un passeggero non è sopravvissuto all’incidente. I feriti sono stati tutti portati prontamente agli ospedali locali. Siamo in stretto contatto con tutte le autorità e con il partner locale coinvolto».

(Credits immagine di copertina: tweet di @realGottlieb)