Dramma Gisin, cade in Val Gardena e perde i sensi in pista | VIDEO

Le gobbe in Val Gardena, nella discesa libera della Saslong, hanno causato la caduta dello svizzero Marc Gisin, che ha incrociato gli sci ed è rimbalzato per lunghi tratti della pista dove si stava disputando la gara di Coppa del Mondo di sci. Le immagini sono davvero terrificanti: l’atleta ha perso i sensi, è stato rianimato in pista per 20 interminabili minuti ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero dei soccorsi.

Marc Gisin, il terribile video della caduta

Dopo la terribile caduta durante la discesa libera di coppa del mondo in val Gardena, apprensione per le condizioni di salute dello svizzero Marc Gisin. Rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano #15dicembre @Fisiofficial #valgardena pic.twitter.com/Nki2HOqd7S — Tgr Rai Alto Adige (@TgrAltoAdige) 15 dicembre 2018

Secondo le prime indiscrezioni, Gisin si sarebbe ripreso, ma avrebbe riportato un gravissimo infortunio: la frattura del bacino. Un vero e proprio dramma per un atleta che faceva parte del primo gruppo della discesa libera e che ha una lunga tradizione nello sci in famiglia, essendo fratello degli altri due professionisti Dominique e Michelle.

La gara, a questo punto, è passata in secondo piano. In ogni caso, è stata portata a termine con la vittoria di Aleksander Aamodt Kilde col tempo di 1’56″13, davanti all’austriaco Max Franz (+0″86) e allo svizzero Beat Feuz (+0″92).

Tre anni fa, Marc Gisin si era reso protagonista di un altro bruttissimo incidente: sulla pista di Kitzbuehl, nel 2015, aveva rimediato una grave commozione cerebrale ed era stato un anno lontano dalle corse. Questo gravissimo infortunio al bacino, con ogni probabilità, decreterà la fine della sua carriera agonistica.