La Rai ‘gialloverde’ nomina un esercito di 30 vicedirettori di tg

La Rai ‘gialloverde’ realizza una vera e propria infornata di vicedirettori di telegiornali. Il numero è ora salito a 30: cinque in più dei 25 scelti nel 2016, all’epoca del direttore generale Antonio Campo Dall’Orto (ora c’è Mario Orfeo). Il consiglio di amministrazione della tv di Stato ieri ha comunicato la numerosa squadra. Saranno 7 i vicedirettori del Tg1, contro i 6 di prima, poi 5 quelli del Tg2, 5 quelli del Tg3, prima erano quattro, 6 alla Tgr e 7 a Radiorai, che in precedenza ne aveva 6. C’è poi anche un condirettore, alla Tgr.

Rai, arriva la lenzuolata di vicedirettori di telegiornali

Nel dettaglio, al Tg1, guidato da Giuseppe Carboni, vengono confermati Maria Luisa Busi, Costanza Crescimbeni e Filippo Gaudenzi. A loro si aggiungono Angelo Polimeno Bottai, Grazia Graziadei, Simona Sala e Bruno Luverà. Al Tg2 invece, diretto da Gennaro Sangiuliano, vengono confermati Andrea Covotta e Carlo Pilleci e vengono nominati Francesca Nocerino, Francesco Primozich ed Enzo Calise. Al Tg3, guidato da Giuseppeina Paterniti, diventano direttori Riccardo Chartroux e Maurizio Losa, e vengono confermati Maurizio Ambrogi, Pierluca Terzulli e Giorgio Saba.

Per quanto riguarda le nomine in Rai nelle prossime settimane ci saranno ancora novità. A metà gennaio arriveranno i vicedirettori delle reti. In seguito sarà il turno di direzioni di maggior rilevanza all’interno dell’azienda, come Rai Pubblicità, Rai Cinema e Rai Fiction. Sarà nominato anche un nuovo responsabile dell’ufficio stampa.

