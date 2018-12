Il M5S in discoteca per festeggiare i primi sei mesi di governo (con il divieto di foto e video)

Il Movimento 5 Stelle predica la sobrietà degli amministratori della cosa pubblica. Ma organizza una festa in discoteca festeggiare i primi sei mesi di governo. Lo stato maggiore del partito guidato da Luigi Di Maio si è incontrato ieri, senza il capo politico, in un locale romano nei pressi dello Stadio Olimpico per ballare e brindare ancora alla vittoria elettorale e all’esecutivo pentastellato. ‘Un anno a 5 Stelle‘, il titolo dell’evento. È stato un appuntamento blindato, con ingresso solo su invito e con qualche parola d’ordine. Non pubblicare foto e video sui social network, ad esempio.

M5S, festa in discoteca con divieto di pubblicare immagini

Il divieto è stato rispettato dai circa 200 presenti. I balli, i brindisi e i selfie sono dunque andati avanti senza fughe di immagini e con un tono dimesso. Una comunicazione dello staff grillino aveva infatti invitato tutti alla cautela. L’Adnkronos ha dato notizia di un messaggio inviato ai parlamentari prima di incontrarsi: «Visto il particolare momento che stiamo attraversando, è bene che per stasera si tenga un profilo basso, evitando di caricare materiale sui social che verrebbe inevitabilmente strumentalizzato contro di noi».

Come ricostruisce Repubblica, Di Maio era assente per il vertice di governo convocato in serata, al rientro da Bruxelles, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è terminato a tarda notte. E mentre il vicepremier e leader M5S parlava di manovra finanziaria e conti pubblici i colleghi si divertivano tra buffet e trenini. «È stata una bella festa, ogni tanto ci vuole», ha detto uno degli organizzatori. Tra i duecento c’era anche la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, due giorni fa protagonista di uno ‘scontro’ con Matteo Salvini, che sarebbe stata con un’ovazione quando verso mezzanotte ha abbandonato il locale.

