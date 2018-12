Cosa non va nel video di Giachetti e Anna Ascani (SPOILER: TUTTO)

Oltre alla lettera di Matteo Salvini al Memoriale dell’Olocausto a Gerusalemme sta destando un certo clamore il video in cui i deputati del Partito Democratico Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno annunciato una candidatura congiunta alle primarie del partito.

Ascani e Giachetti si candidano per chi «ha condiviso il progetto politico di Matteo Renzi». Peccato che le premesse non siano ottime. La clip dell’annuncio, diffusa su Facebook, presenta diverse lacune. A partire dall’audio (ambientale e basso) in una inquadratura che, anche se posata, fa risultare il tutto molto amatoriale.

Partiamo dalle premesse. L’inquadratura: storta.

I due soggetti parlano immersi in una stanza pressoché vuota. Ok, erano impegnati in aula con la manovra, ci sta. Ma ci sono centinaia di angoli migliori per girare un video più carino. Sia Ascani che Giachetti sono lontani dal dispositivo, non sono nemmeno al centro del campo visivo. Siamo lontani dalle dirette Facebook dell’ex segretario toscano, dai faccioni in primo piano di Salvini, dalle scrivanie con cornicette varie di Silvio. In questi ultimi casi l’audio c’era, qui non proprio.

Nel suo disastro almeno il video non passa inosservato. A suo “modo”.

Se ne parla in relazione ai “tormenti del Pd” e dei renziani. Ma quanti hanno realmente visto l’incredibile video di candidatura Ascani Giachetti? https://t.co/eq3NU9CyJW Dopo “scuse ai cinesi” di Dolce e Gabbana, ecco un’altra immersione nel surreale d’oggi. Ovviamente filmata — Roberto Reale (@Reale_Scenari) 12 dicembre 2018

La location, la tenda, il quadro storto, l’audio.

Non solo non hanno un amico, ma manco un regista, un operatore, un ufficio stampa, un consigliere, speriamo per loro che abbiano almeno un elettore.

NON HANNO UN AMICO S03E02 pic.twitter.com/fQ4uL19vE9 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) 11 dicembre 2018

Il video più triste della storia. https://t.co/FWGWN5EeQz — Roberto T. (@RobertoTatankaa) 11 dicembre 2018

Liberate Bobo e Anna👉“La candidatura“in ticket”di #Giachetti e #Ascani al congresso #Pd è stata rivendicata con un video ieri in serata. I due compaiono seduti su un divano…in un non-luogo che gli inquirenti identificano in un’auletta di Montecitorio”😂😂di @danielaranieri pic.twitter.com/lWtzchU9kA — dukana (@dukana2) 12 dicembre 2018

Ho visto un fotogramma del video di Giachetti e Ascani e mi sono chiesto cosa avessero fatto di male ai cinesi. — Renzo Cucinotta (@Trenchap) 12 dicembre 2018

Il video di Giachetti e Ascani verrà doppiato da @welikeduel, vero? — Pantalaimon (@Pantalaimon83) 11 dicembre 2018

La candidatura di Ascani e Giachetti dipenderà dalle oltre mille firme che i due dovranno raccogliere in vista delle Primarie. I renziani, attualmente la maggioranza dei gruppi Pd a Camera e Senato, si dividono per il 3 marzo. Dopo il ritiro dell’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, i democratici appoggiano (per ora) l’ex vicesegretario Maurizio Martina. Solo una minoranza sostiene invece il duo Ascani e Giachetti. A dispetto dei video, of course.