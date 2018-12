Il giornalista italiano ferito a Strasburgo, notizie discordanti. Europhonica: «Non le confermiamo»

La redazione di Europhonica non rilascia dichiarazioni sulle condizioni del giornalista italiano rimasto ferito nella sparatoria di Strasburgo, Antonio Megalizzi, 28enne originario di Trento, fino a quando non ci saranno informazioni ufficiali. Questa è la linea comunicata e ribadita anche da altri contatti della rete delle radio universitarie. Europhonica è un progetto condiviso tra le radio universitarie, ci sono dei referenti, ma non sono disponibili a parlare, in attesa di notizie chiare e precise. Per avere informazioni, viene precisato, è opportuno attenersi ai comunicati presenti sul sito e sulle pagine social, soprattutto su Facebook.

Le notizie discordanti sul giornalista italiano ferito nella sparatoria a Strasburgo

Sulle condizioni del giornalista sono finora circolate informazioni discordanti. Alcuni media fanno sapere che Megalizzi è grave. Altri parlano di un ferimento lieve, come precisato anche da un europarlamentare che lo conosce bene, Brando Benifei, del Pd.

Da Raduni (associazione operatori radiofonici universitari) fanno sapere che non ci sono notizie certe e confermate. «C’è la necessità di stare vicini alla famiglia, aspettiamo notizie chiare», ci dicono telefonicamente. «Ci teniamo a ribadire che per il momento non abbiamo notizie certe. Chiediamo a tutti, stampa compresa, di rispettare la privacy attenendosi solo ai fatti confermati in maniera ufficiale», è il messaggio poi pubblicato sulla pagina Facebook di RadUni.

E su quella di Europhonica intanto compare il messaggio: «Riguardo allo staff italiano di Europhonica a Strasburgo e al collega ferito: non possiamo confermare alcuna notizia sulla sua salute attuale. Chiediamo ai colleghi della stampa di rispettare la privacy del nostro collega. Saremo pronti a comunicare qualsiasi notizia verificata appena la avremo».



(Foto di copertina da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / SKY)