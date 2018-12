Totti ha registrato un video per Michele, uno dei ragazzi in coma dopo la strage della discoteca

I personaggi famosi possono tanto, pronunciando parole di vicinanza e di incoraggiamento. Soprattutto se ad ascoltarle mentre vive un momento terribile è un loro fan accanito, una persona che prova una profonda stima. È il caso di Francesco Totti e di Michele, un ragazzo di 17 anni ricoverato in rianimazione in coma farmacologico all’ospedale Torrette di Ancona, dopo la calca della discoteca Lanterna Azzurra di Cominaldo, che ha causato la morte di sei persone, cinque ragazzi e una donna adulta.

Totti, un video per un ragazzo in coma dopo la strage della discoteca

Il giovane è un accanito tifoso della Roma e l’ex capitano giallorosso, ora dirigente del club, gli ha inviato un video, non pubblicato sui canali social. «Rimettiti presto, ti aspetto a Trigoria», ha detto Totti al supporter. Michele gioca a calcetto nell’Ostrense, la squadra del suo paese (Ostra, in provincia di Ancona). La sera di venerdì 7 dicembre era andato alla discoteca per la festa di istituto. Gli amici dovevano raggiungerlo sul tardi. Quando sono arrivati hanno trovato uno scenario da incubo e l’amico in condizioni gravissime. Oggi si trovano in ospedale per stare vicino a lui e per lui hanno lanciato una storia su Instagram. La risposta di Totti non si è fatta attendere. È stata rapidissima. Un filmato solo per lui.

(Foto di copertina da archivio Ansa: un ragazzo mostra il video di auguri di pronta guarigione inviato da Totti a Michele. Credit immagine: ANSA / Daniele Carotti)