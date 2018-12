Una tragedia familiare a Paternò (Catania): trovati morti genitori e i due figli di 4 e 6 anni

Una tragedia familiare a Paternò, in provincia di Catania. Un’intera famiglia è stata trovata senza vita dai carabinieri. Si tratta di una coppia e dei loro figli di 4 e 6 anni. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Un consulente finanziario di 32 anni avrebbe assassinato la moglie e i figli e poi si sarebbe suicidato. A chiamare i soccorsi e dare l’allarme sono stati alcuni parenti che non avevano più notizie dalla famiglia. Sul posto sono quindi giunti i militari dell’Arma del comando provinciale di Catania e della compagnia di Paternò. La strage è avvenuta nell’abitazione di famiglia di via Libertà 25, nel centro di Paternò, in una traversa della strada centrale del paese, corso Vittorio Emanuele.

Omicdio-suicidio a Paternò: trovati morti genitori e due figli

Nell’appartamento sarebbe stata trovata una pistola che l’uomo deteneva regolarmente e sarebbe l’arma che il 32enne avrebbe usato per uccidere la moglie e i loro due figli maschi. A chiarire con maggiore certezza la dinamica sarà l’esame esterno dei corpi che sarà eseguito dal medico legale. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

(Immagine di copertina da Google Street View: via Libertà a Paternò)