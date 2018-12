Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia Arianna

Marina Giulia Cavalli e Roberto Alpi hanno vissuto un grande dramma. Lei è un volto noto di «Un posto al Sole» (in cui interpreta Ornella Bruni). Lui, suo ex marito, recita a «Centovetrine». Tre anni fa hanno perso la loro figlia, Arianna, di 21 anni il 16 novembre 2015, per colpa della leucemia. La ricorda in una foto in cui le due compaiono insieme sorridenti, a tre anni dalla morte.