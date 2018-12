Katy Perry ha comprato un appuntamento con il suo fidanzato Orlando Bloom

Immaginate il vostro fidanzato a cena con un’altra donna. Pensate che il vostro fidanzato sia Orlando Bloom. E anche se voi siete Katy Perry, la gelosia scatta lo stesso. Durante l’evento One Love Malibu Benefit Show, una manifestazione benefica per raccogliere fondi per aiutare le popolazioni devastate dagli incendi in California, era stato messo all’asta un appuntamento con il famoso attore.

A quel punto, Katy Perry è intervenuta sul palco, rilanciando con un’offerta di 50mila dollari e superando quella fatta da una ragazza di nome Laura, che aveva proposto 20mila dollari per lo stesso scopo. Intervenendo sul palco, la cantante ha affermato rivolgendosi alla ragazza che aveva ‘prenotato’ l’appuntamento: «Tu e Orlando andrete in moto… e poi cenerete insieme. E questo significa che quando sarete sulla motocicletta tu dovrai stringerlo in un modo che non mi piace affatto!». Quindi, si è presa Orlando Bloom per la modica cifra di 50mila dollari.

Ovviamente, lo scopo benefico è stato raggiunto abbondantemente, dal momento che Katy Perry ha più che duplicato l’offerta. Ma la piccola scenata di gelosia non è piaciuta granché ai suoi fan. Katy Perry e Orlando Bloom si frequentano ormai da diverso tempo. La loro relazione sta diventando sempre più solida e, evidentemente, la cantante voleva evitare spiacevoli sorprese.