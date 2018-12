Un risultato straordinario: l’Italia è campione del mondo di bowling

In finale ad Hong Kong gli azzurri guidati dal ct Massimo Brandolini hanno battuto i super professionisti degli Stati Uniti per 2 a 0

Un risultato straordinario in uno sport poco popolare. L’Italia ha battuto i super professionisti degli Stati Uniti ed è diventata campione del mondo di bowling. Il titolo mondiale in una delle 21 discipline associate del Coni è stato conquistato ad Hong Kong. Gli azzurri guidati dal commissario tenico Massimo Brandolini hanno prima battuto per 2 a 1 (formula chiamata Baker 2 partite su tre) il fortissimo Canada in semifinale, e poi superato gli americani per 2-0 in finale.

È la prima volta che la squadra nazionale italiana, composta in maggior parte da atleti molto giovani, vince un titolo così prestigioso: la squadra da 5 è la competizione regina dei mondiali di bowling che finiscono domani.

La squadra di Brandolini è composta da Erik D’Avolio di Reggio Emilia, Pier Paolo De Filippi di Roma, Antonino Fiorentino di Potenza, Marco Parapini di Milano, Nicola Pongolini di Salsomaggiore e Marco Reviglio di Torino.

