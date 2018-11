È iniziato il sopralluogo nei terreni di Di Maio

È iniziato alle 10 del 29 novembre 2018 il sopralluogo nei terreni della famiglia Di Maio a Mariglianella. I vigili urbani e il comune vogliono vederci chiaro dopo l’articolo de Il Giornale che ha segnalato un presunto abuso edilizio all’interno di una particella di proprietà di Antonio Di Maio, padre del ministro del Lavoro, e della zia Giovanna Di Maio.

Terreno Di Maio, il sopralluogo dei vigili urbani

Le operazioni sono blindatissime: ci sono diverse vetture dei vigili urbani, ma non c’è il padre di Luigi Di Maio, che era stato convocato dal comune. Al suo posto, e al posto di Giovanna Di Maio, ci sarebbero due delegati della famiglia, incaricati di gestire il sopralluogo e di fornire indicazioni alle autorità competenti.

Cosa cercano i vigili nel terreno Di Maio

Davanti al terreno nel comune di Mariglianella sono presenti diversi giornalisti e la ressa delle telecamere ha infastidito i rappresentanti della famiglia, che hanno chiesto ai vigili urbani di sbarrare il passaggio che porta al terreno e, di conseguenza, agli immobili e ai capannoni che qui sono sorti. Il terreno sembra essere in stato di parziale abbandono, mentre alcuni edifici in muratura, sorti probabilmente tra il 2000 e il 2010, sono ancora intatti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel terreno di via Umberto I numero 69 aveva sede la vecchia Ardima Costruzioni, rilevata poi dalla nuova società Ardima srl che, attualmente, è al 50% di proprietà di Luigi Di Maio.

Il sindaco di Mariglianella, Felice Di Maiolo, eletto con il centrodestra, è intenzionato ad andare fino in fondo a questa vicenda. Dopo le rivelazioni della stampa, il comune ha convocato la famiglia Di Maio per avere chiarimenti. Oggi, i due delegati dai parenti del vicepremier si sono presentati nel terreno di famiglia.

[FOTO di Donato De Sena per Giornalettismo, inviato a Mariglianella]