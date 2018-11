Niccolò Centioni, il Rudy dei Cesaroni, fa il lavapiatti in Inghilterra

Qualcuno avrà notato la prolungata assenza in televisione di Niccolò Centioni, noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Rudy dei Cesaroni, la famosa fiction Mediaset con Claudio Amendola e Max Tortora. Ieri, nel corso della puntata di Domenica Live, il ragazzo – che adesso ha 25 anni – ha svelato di esser stato tagliato fuori dal mondo dello spettacolo. In questo momento, si è trasferito in Inghilterra dove svolge la mansione di lavapiatti.

Rudy dei Cesaroni fa il lavapiatti in Inghilterra

Si tratta di un’esperienza di lavoro all’estero, come quella che fanno tanti suoi coetanei nello stesso periodo della sua vita. Ma quest’ultima è stata motivata da un incredibile rifiuto da parte di qualsiasi produttore a lavorare insieme a lui. Eppure, nelle sei stagioni dei Cesaroni, Niccolò Centioni aveva dato prova di saperci fare.

«Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato – ha detto nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso -. Ho iniziato a recitare a nove anni. Ho lavorato ai Cesaroni per otto anni, fino al 2014. Ovviamente, tra un anno e l’altro ci sono state delle pause. Dopo, mi sono ritrovato da solo, non c’è stata più nessuna chiamata dalle produzioni. Ho contattato tutte le persone possibili per lavorare ma niente da fare. Non so perché». Le uniche altre esperienze di un certo rilievo Rudy dei Cesaroni le ha fatte con Pechino Express e con Notti sul ghiaccio, due reality-talent made in Rai.

Gli altri protagonisti de I Cesaroni e la loro carriera cinematografica

Dopo di questo, il nulla. Insomma, non è stato fortunato come Alessandra Mastronardi che ha continuato la carriera d’attrice anche in pellicole internazionali (l’ultimo suo lavoro è stato sul set de I Medici), né come Matteo Branciamore che, nonostante alcuni problemi di dipendenza, è riuscito a ripartire sempre dalla recitazione e dal cinema per ritrovarsi. Federico Russo, l’attore più giovane del cast dei Cesaroni, è in piena fase di crescita, dal momento che nel 2017 ha partecipato alla serie L’isola di Pietro in onda su Canale 5 e al cast dell’undicesima stagione di Don Matteo. Ludovico Fremont, infine, l’altro giovane protagonista de I Cesaroni, continua a lavorare con Elena Sofia Ricci, tra cinema e teatro.