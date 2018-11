Di Maio non andrà a Corleone: «Il candidato M5S ha detto cose gravi sulla mafia»

Luigi Di Maio ha deciso di non andare a Corleone, la cittadina nel Palermitano dove sono in programma le elezioni amministrative, per le quali è in corsa anche il candidato del Movimento 5 Stelle Maurizio Pascucci. Nella giornata di ieri, l’aspirante sindaco aveva detto che bisogna essere dialoganti anche con i mafiosi, e si è fatto ritrarre in foto con Salvatore Provenzano, parente del noto boss.

Di Maio a Corleone, comizio annullato

«Le sue frasi – dice Di Maio – sono gravi». Pertanto, il ministro e vicepremier non sarà nella cittadina siciliana dove sono nati Totò Riina e lo stesso Bernardo Provenzano. Per tutta la giornata di oggi, infatti, si sono susseguite dichiarazioni di esponenti politici siciliani sull’inopportunità delle frasi del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Tra le voci critiche, anche quella di Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia regionale.ù

(Foto da archivio Ansa: il ministro del Lavoro dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi Di Maio durante la conferenza stampa sulla questione Ilva, il 23 agosto 2018. Credit immagine: ANSA / ANGELO CARCONI)