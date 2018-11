Paolo Brosio, il suo gatto perde sangue in diretta mentre parla di miracoli

Paolo Brosio era in diretta per Storie Italiane

Il dramma in diretta. Mentre Paolo Brosio era collegato con la trasmissione di Eleonora Daniele Storie Italiane, insieme alla madre e al gatto, si è reso conto che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Paolo Brosio stava parlando di miracoli e di statue che piangono sangue in diretta con Storie Italiane, in collegamento dalla casa della madre. Insieme a lui il suo inseparabile gatto. Che, tuttavia, ha iniziato a perdere sangue all’improvviso.

Gatto Paolo Brosio perde sangue in diretta

Paolo Brosio se ne è reso conto perché ha sentito allargarsi una macchia rossa sulla sua camicia. Ha voluto interrompere immediatamente il collegamento. Sia Paolo Brosio, sia la madre infatti erano sensibilmente sconvolti da quanto stava accadendo. Eleonora Daniele ha provveduto immediatamente a chiudere il collegamento, con la frase: «Fateci sapere che cosa sta succedendo, noi teniamo agli animali e al gattino».

Il gatto è stato immediatamente trasportato a un pronto soccorso veterinario dagli assistenti dello stesso Paolo Brosio che, successivamente, è tornato nuovamente in diretta per spiegare l’accaduto. «È una cosa incredibile, non era mai successa. Lo abbiamo portato dal veterinario, speriamo non si tratti di nulla di grave. Sono sotto shock. Il gattino era al piano di sotto, dove c’è la sede delle Olimpiadi del Cuore. Ho detto di portarlo con me in diretta: è stata una vera e propria fortuna, altrimenti sarebbe morto per l’emorragia. Una coincidenza incredibile».

Qualcuno grida al miracolo, ma Paolo Brosio frena

Qualcuno, però, in studio ha interpretato queste parole come il richiamo di Paolo Brosio a qualcosa di sovrannaturale. Gli ospiti di Eleonora Daniele hanno persino accennato al miracolo. Ma l’ex conduttore di Quelli che il calcio ha voluto stoppare immediatamente questa voce sul nascere: «Sento dei discorsi strani, non ho parlato di miracolo o niente. Non strumentalizzate le mie frasi». Speriamo soltanto che il gatto di Brosio si riprenda e che possa tornare a fare compagnia a lui e alla madre.

FOTO: screenshot dalla trasmissione Rai Storie Italiane di Eleonora Daniele