Kim Kardashian ha ritoccato la pancia di sua figlia di 5 anni (e ha sbagliato)

Kim Kardashian avrebbe photoshoppato sua figlia North West? Pare di sì. Come spiega Bitchyf i fan di Kim hanno confrontato la foto pubblicata su Instagram con quella originale dei paparazzi e in effetti pare che la donna abbia ritoccato il corpo di sua figlia di 5 anni.

Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: Nov 12, 2018 at 8:39 PST

La questione sta facendo discutere sui social.

kim kardashian photoshopped the body of her 6 year old daughter to make her skinnier

this is it, the world is totally fucked up

— mar (@Y00NGAYS) 19 novembre 2018