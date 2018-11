Selvaggia Lucarelli e l’immondizia di fronte a Starbucks

In questo bar sarà possibile ordinare il Frappuccino, non disponibile alla Roastery in Via Cordusio

Starbucks apre un secondo bar a Milano, ma viene accolto dalla spazzatura. Di fronte al nuovo store a Garibaldi, un’ammasso di sacchetti di immondizia. Selvaggia Lucarelli posta l’immagine su twitter e fa dell’ironia «(ovviamente è colpa della Raggi)».

A Milano oggi ha aperto il nuovo Starbucks in Garibaldi (molto bello). La città lo omaggia così. (ovviamente è colpa della Raggi) pic.twitter.com/q281M6BFg3 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 20, 2018

Il nuovo Starbucks a Garibaldi «è molto bello» scrive la giornalista sul suo profilo twitter, ma «la città lo omaggia così»: con tanti sacchetti di spazzatura. Non proprio l’immagine che probabilmente la catena di coffee shop sperava di veder diffusa in rete.

Il riferimento a Roma ovviamente non può mancare: la capitale è infatti famosa per la quantità di immondizia che indisturbata popola i marciapiedi, anche del centro. E Selvaggia ci scherza sopra, mettendo un ironico tra parentesi «ovviamente è colpa della Raggi».

Milanesi in difesa, romani con la coda di paglia

C’è però chi forse non coglie la battuta, e di risposta commenta che almeno quella è raccolta differenziata. «È la differenziata della plastica…. che nn c’entra niente con la monezza de Roma.. A faziosaaaaa!!!!!» si legge nel commento più in alto, ma il coro continua a colpi di «ma sono tutte in busta e differenziate… magari dopo 2 minuti sono passati a raccoglierla… da quanto tempo non vieni a Roma?», «poteva evitarselo», «È la differenziata della plastica tutta imbustata. Hanno orari specifici per ritirarla. E la ritirano , su questo non ci sono dubbi ». I milanesi difendono la propria spazzatura, mentre i romani soffrono del paragone. È l’Italia ai tempi delle litigate social.

Il nuovo Starbucks a Garibaldi serve il Frappucino

Il nuovo locale di Starbucks è stato inaugurato questa mattina alle 7:30, e resterà aperto fino alle 21, per tutti quelli che oltre al caffè volessero verificare anche la qualità della raccolta rifiuti milanese. Più che un caffè, nel nuovo negozio in via Garibaldi si potrà prendere un Frappuccino. La tipica bevanda infatti non viene servita nel primo negozio “Roastery” di Via Cordusio, che però in cambio offre 115 tipi diversi di caffè. Quello in via Garibaldi invece, è il classico Starbucks che gli italiani hanno conosciuto all’estero, con costi anche più contenuti.

(Credits immagine: diffusa su Twitter da Selvaggia Lucarelli)