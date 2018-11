Chi è Gian Carlo Blangiardo, il «nuovo leghista» che Giulia Bongiorno vuole alla guida dell’Istat

La matematica non è un’opinione e neanche la statistica dovrebbe esserlo. Il governo del cambiamento, invece, punta a far ricoprire la maggior parte delle cariche delle proprie istituzioni a esponenti legati ai propri partiti. Sì, proprio loro che nelle loro battaglie – soprattutto su sponda M5S – volevano portare la politica fuori da Inps e Istat (fra i tanti), ora stanno convergendo sul nome di Gian Carlo Blangiardo alla guida dell’istituto di statistica italiano, quello che fornisce la fotografia delle condizioni del nostro Paese.

LEGGI ANCHE > Paola Taverna e la strana interpretazione dei dati Istat

Attorno alla figura di Gian Carlo Blangiardo ci si potrebbe scrivere un romanzo. Partiamo dal suo curriculum, di tutto rispetto: classe 1948, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, nel 1971 con la votazione di 110/110. Professore universitario, autore di diverse pubblicazioni, ora è demografo e vicedirettore del dipartimento Statistica e metodi quantitativi dell’Università Bicocca di Milano ed esperto dei temi legati all’immigrazione.

Blangiardo, il demografo diventato leghista

Il suo «percorso politico» è rimasto accidentato da molte dichiarazioni che hanno fatto a cazzotti. Fino a qualche tempo fa era un grande fautore dell’emigrazione circolare: tenere le porte aperte, farli arrivare in Italia, accoglierli e – dopo un progetto di formazione – farli tornare al Paese d’origine per garantire sviluppo nelle loro terre natie. Pensieri seguiti da considerazioni riassumibili in una frase pronunciata il 5 dicembre 2017: «Non possiamo parlare di invasione perché la densità è simile a quella di altri Paesi europei». Una mentalità aperta che cozza con i mantra leghisti a cui però ha aderito qualche tempo dopo, quando il suo nome ha iniziato a circolare negli ambienti del Carroccio per la sostituzione di Giorgio Alleva sulla poltrona di numero uno dell’Istat.

La conversione al verde di Blangiardo

Lo scorso 24 luglio, a poco più di una settimana dalla scadenza di mandato all’Istat per Giorgio Alleva, Blangiardo dimostrò di aver cambiato completamente idea, copia-incollando il mantra leghista di Matteo Salvini sulla questione migranti. «Non ho paura di parlare di espulsioni e porte chiuse – ha spiegato l’esperto demografo a La Stampa lo scorso 24 luglio- . Qui non ci stanno, è un dato di fatto. Naturalmente, lo ripeto, i numeri contano: è evidente, per esempio, che più aumenta il numero di stranieri, più aumentano in proporzione i criminali».

Salvini lo vuole come oppositore di Boeri

Dichiarazioni fatte in odor di nomina e che avranno fatto piacere a Matteo Salvini, che lo vede come grande oppositore del numero uno dell’Inps Tito Boeri. E proprio contro il presidente dell’Istituto di previdenza è arrivato il primo «ravvedimento verde» di Blangiardo, che si è scagliato contro la visione «gli immigrati pagheranno la pensione degli italiani attraverso la regolarizzazione e il versamento dei contribuiti» dello stesso Boeri, spiegando che il suo ragionamento è privo di fondamento, dato che i migranti non vengono in Italia per restare.

(foto di copertina: ANSA/PASQUALE BOVE)